De Zerbi teme il Napoli: “L’avranno preparata benissimo”

In vista del match col Napoli l’ex azzurro Roberto De Zerbi, oggi allenatore del Sassuolo, ha speso qualche parola anche nei confronti dei partenopei. “Il loro allenatore avrà preparato benissimo la partita, come ha fatto sempre e come fa sempre, non li troveremo di sicuro impreparati. Hanno qualità altissima nei singoli, nei giocatori. Noi dobbiamo fare una partita giusta, vera, senza pensare che domani è il 22, a Natale, Capodanno, ci alleniamo domani mattina e non c’è pericolo di vedere bagagli nello spogliatoio. Sappiamo che stiamo facendo bene, sapendo che quanto fatto fino a ieri poi non conta più”, ha detto il mister in conferenza.

“La partita la prepariamo con l’attenzione totale per limitare il Napoli ma anche con la voglia di fare emergere le nostre qualità e di avere il pallone. Due partite e zero gol subiti mi dà felicità uguale a quando facciamo tante occasioni da gol, forse anche un po’ di più e in quella fase stiamo lavorando benissimo ma rimaniamo sempre con matrice offensiva per determinare la partita, per avere noi più degli altri la possibilità di determinarla. Non ho grandi cose in testa, non c’è stato tempo. Oggi è stato il primo allenamento con tutti. Stiamo andando bene così, è chiaro che un giocatore se ce l’hai o non ce l’hai ti sposta qualche movimento, qualche occupazione del campo viene fatta in maniera diversa”, ha aggiunto.