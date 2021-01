Napoli, Victor Osimhen torna operativo: Gennaro Gattuso lo convoca subito

Victor Osimhen torna ufficialmente in gruppo. Lo ha annunciato in queste ore il Napoli sul proprio sito ufficiale: “Víctor Osimhen ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella, con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Russore di Pisa e il controllo neurologico con il Prof. Vittorio Ceraso. Il calciatore ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra”. In serata è arrivato il responso degli ultimi tamponi. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questo pomeriggio ai componenti del gruppo squadra”.

Il calvario per il nigeriano è terminato. L’attaccante è persino tornato nella lista degli uomini di Gennaro Gattuso dopo il lungo infortunio alla spalla e la positività al Coronavirus. Il giocatore non veniva convocato dall’8 novembre, quando decise con un goal di testa il match col Bologna. In prossimità di un nuovo confronto con la Juventus, non poteva esserci notizia migliore.