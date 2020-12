Napoli, Victor Osimhen torna in Italia: Gennaro Gattuso pronto a schierarlo titolare

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen. “Domani Victor tornerà finalmente in Italia. Osimhen è pronto per giocare, l’infortunio è stato più duro del previsto. Ieri l’ho visto per la prima volta felice. È pronto. Anche contro il Cagliari può essere in campo”.

“Obiettivi per il 2021? Victor è un vincente. Per il 2021 non si è posto nessun obiettivo specifico. Vuole arrivare fino in fondo ad ogni competizione alla quale partecipa il Napoli. Quest’anno vuole fare tanti gol essendo il giocatore africano più pagato della storia, è sicuro di riuscirci grazie anche al lavoro tutti gli altri attaccanti. Il problema di Gattuso? Osimhen si è dispiaciuto molto del problema all’occhio di Gattuso. I due hanno un rapporto speciale, senza contare quanto è stato importante per il suo arrivo in Italia”. Il Napoli è attualmente orfano di Dries Mertens e Andrea Petagna non convince. Victor Osimhen potrebbe partire da titolare a Cagliari.