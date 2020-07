Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Arkadiusz Milik aveva i giorni contati, non è mai esploso completamente”

Il futuro di Arkadiusz Milik continua a far discutere gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore si è parlato persino di un accostamento alla Roma. Per adesso, appare chiaro che il Napoli non è intenzionato a cedere il polacco alla Juventus. Anche Umberto Chiariello, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ con il suo EditoNapoli, ha voluto dire la sua in merito.

“Lo avevamo anticipato e seguito passo passo, sapendo tutto in anticipo su Osimhen. Adesso tutti danno per fatto l’acquisto di Victor Osimhen, centravanti che potrebbe generare tanto entusiasmo. Milik aveva i giorni contati, non è mai esploso completamente, ma lascia un buon ricordo di sé. Non ha mai preso in mano la squadra, non ne è mai stato il leader, venire dopo Quagliarella, Cavani e Higuain non era facile, soprattutto perché Ciro gli ha rubato la scena. Il Napoli adesso ha un giocatore esperto ed avanti con gli anni, Mertens, un giocatore usato sicuro, Petagna e Osimhen può esplodere in tutto il suo fragore”.