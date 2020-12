Napoli, tutti a commentare la vittoria del ricorso: i post di Aurelio De Laurentiis, Luigi De Magistris e Vincenzo De Luca

Dopo il ricorso vinto dal Napoli al Collegio di Garanzia del Coni, Aurelio De Laurentiis ha commentato la sentenza attraverso Twitter. “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole“. Anche il sindaco Luigi De Magistris ha parlato sui social il ricorso vinto dal Napoli al Collegio di Garanzia del Coni. “Accolto il ricorso del Napoli contro la ingiusta vittoria a tavolino a favore della Juve. Ora si gioca a calcio e si va a vincere sul campo. È fatta giustizia. Forza Napoli sempre!”.

Non è mancato l’appunto del governatore Vincenzo De Luca. “Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L’accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza. Si riconoscono come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di Napoli, e soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni”.