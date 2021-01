Napoli, troppi attaccanti: Gennaro Gattuso pensa a Fernando Llorente come titolare contro l’Udinese e l’Empoli

Il Corriere dello Sport ha analizzato l’abbondanza del Napoli in attacco. Le scelte di Gennaro Gattuso nel reparto offensivo sono infatti molteplici e invidiabili. Le altre squadre di Serie A non hanno così tante opzioni. “Tutte le grandi cercano sul mercato un centravanti. Ecco, il Napoli ne ha cinque: Osimhen, Mertens, Petagna, Milik e Llorente. E davanti si aggiungono insigne, Lozano e Politano. Quale altro allenatore ha una scelta in attacco come Gattuso? Ma il Napoli sta bene anche a centrocampo, con la tecnica raffinata di Zielinski sommata alle geometrie di Fabian Ruiz e alla forza di Bakayoko. Ha due registi, o almeno due centrocampisti centrali, Demme e Lobotka. Mancano alternative solo sugli esterni”.

Il tecnico del Napoli sta addirittura pensando di dare nuova vita a Fernando Llorente e di schierarlo titolare sia in campionato sia in Coppa Italia, per i prossimi impegni degli azzurri. Dal mercato, intanto, non arrivano notizie relative agli attaccanti.