Gennaro Gattuso e la miastenia, parla la dottoressa del tecnico del Napoli: “Piano piano tornerà il Rino di prima”

La dottoressa Roberta Ricciardi, neurologa dell’Ospedale di Pisa che si occupa della miastenia di Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Piano piano tornerà il Rino di prima, sta migliorando. Si può guarire totalmente? La miastenia ha due tipi, la forma generalizzata che ho avuto io, la forma oculare che è quella di Rino che colpisce soltanto gli occhi ma è noiosa, come tutti i disturbi autoimmuni. Dobbiamo essere precoci, come buttare acqua sopra un incendio e cosi la malattia si spegne”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Perché si ha la recidiva? Purtroppo lo stress ha un ruolo importante come in tutte le malattie autoimmuni, può essere attivata da malumori, dispiacere, quello anticorpale è collegato. Io sono 7 anni che lo seguo, la situazione si è spenta. Ma la miastenia è noiosa, ha momenti di riaccensione e di spegnimento, basta una dosa minima cortisonica ed il paziente ha una vita del tutto normale”.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.