Napoli, tanti problemi al San Paolo: stadio chiuso ai tifosi e a rischio per il Pescara

“Inopportuna la riapertura degli stadi, in quei luoghi l’assembramento è inevitabile”. A dirlo quest’oggi è stato il Premier Giuseppe Conte, durante la festa del ‘Fatto Quotidiano’. Il presidente del Consiglio ha escluso la riapertura degli stadi con l’inizio della nuova stagione. “Il Governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s’è detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, ma anche durante l’afflusso e il deflusso: l’apertura la trovo inopportuna”.

A Napoli, però, i problemi relativi al San Paolo non finiscono qui. Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’assessore allo sport Ciro Borriello per parlare dei problemi che riguardano la termogestione in ben 19 impianti sportivi comunali. “Napoli-Pescara a rischio? C’è questo vizio di fare ricorso al TAR quando c’è una gara, riguarda la termogestione e non siamo riusciti ad affidare l’appalto alla ditta vincitrice. Una ditta s’è resa disponibile per portare avanti il servizio, c’è un appuntamento con i tecnici della ditta che è immediatamente successiva alle prime due, in attesa della pronuncia del Tar in tempi brevi. Possiamo affrontare in termini temporanei ad un’altra ditta per non interrompere un pubblico servizio, quindi la norma ce lo permette”.

