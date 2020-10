Napoli, tamponi negativi a Castelvolturno: adesso testa all’Atalanta

“L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19″. Questo il testo del breve comunicato diramato oggi dal Napoli dopo l’esito dell’esame anti-SARS-CoV-2 che non era stato ancora processato. Sicuramente una buona notizia, per la dirigenza azzurra, lo staff tecnico di mister Gennaro Gattuso e tutto il gruppo-squadra. Si è potuta iniziare al meglio la giornata per concentrarsi sul prossimo impegno di campionato che vedrà i partenopei affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Nella giornata di ieri, invece, la stessa società campana aveva annunciato che “sono risultati tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario”. Restava insomma soltanto un altro tampone, ma anch’esso si è rivelato oggi negativo: nessun nuovo contagio, insomma, all’interno della rosa della squadra. Adesso, testa ai prossimi allenamenti, senza ulteriori distrazioni, ma solo con la speranza di non essere penalizzati per la partita con la Juventus.