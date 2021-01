Napoli-Spezia 4-2: Kostas Manolas regala due goal ai liguri, ma gli azzurri passano

Il Napoli si ritrova al Diego Armando Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia e anche per riordinare le idee. Di fronte al sorprendente Spezia di questa stagione Gennaro Gattuso sceglie i titolari ed è proprio uno dei senatori a ripagare subito la fiducia. Al 5′, dopo che il pallone scheggia il palo, Elseid Hysaj mette in mezzo per Kalidou Koulibaly che di tacco sblocca il risultato. Al 20′ è già 2-0: Hirving Lozano, scatenato da inizio partita nel ruolo di “falso nueve”, vede finalmente premiata una delle sue imbucate centrali e dopo essere stato servito da Diego Demme buca facilmente Titas Krapikas. 10 minuti più tardi tocca a Matteo Politano arrotondare e al 40′ è addirittura 4-0 con la rete di Eljif Elmas.

Nella ripresa Gennaro Gattuso concede minutaggio a Dries Mertens e a Victor Osimhen e passa al 4-2-3-1, ma nel giro di pochi secondi la partita si trasforma. Al 70′ Emmanuel Giasy beffa Kostas Manolas alle spalle e realizza il 4-1, poi Gennaro Acampora trova la deviazione dello stesso greco per il 4-2. Nell’ultimo spezzone di gara gli azzurri pensano prevalentemente a difendersi e Dries Mertens lascia il campo. Il Napoli conquista comunque la semifinale.