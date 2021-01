Napoli-Spezia 0-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne spreca dopo 2 minuti

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia per la seconda partita del 2021, dopo la vittoria di 3 giorni fa ai danni del Cagliari. Pronti-via e dopo due giri di orologio viene servita una palla in profondità per Hirving Lozano, che la passa a Lorenzo Insigne in area, ma il capitano spreca da pochissimi metri un’occasione ghiotta. Lo stesso numero 24 insiste al 12′ e al 14′, ma Ivan Provedel si fa trovare pronto. Al 26′ è invece Hirving Lozano a impegnare l’estremo difensore dei liguri, ma quando il pallone finisce in rete su rinvio maldestro del portiere viene indicata una posizione di fuorigioco del messicano. Nemmeno Piotr Zielinski riesce a ottenere maggiore fortuna.

Dal canto suo, lo Spezia ci prova verso il finale del primo tempo con Lucien Agoumé, che calcia di prima senza inquadrare lo specchio. Hirving Lozano ha il merito di fermare poi una potenziale ripartenza degli ospiti. All’intervallo il risultato rimane quindi bloccato sullo 0-0, nonostante gli azzurri si siano ritagliati molteplici occasioni.