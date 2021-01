Napoli-Spezia 1-2: Andrea Petagna illude, ma arriva già la prima sconfitta del 2021

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia per la seconda partita del nuovo anno. Dopo solo due minuti Hirving Lozano serve Lorenzo Insigne in area, ma il capitano spreca da pochissimi metri un’occasione ghiotta. Lo stesso numero 24 insiste al 12′ e al 14′, ma Ivan Provedel si fa trovare pronto. Al 26′ è invece il messicano a impegnare l’estremo difensore dei liguri, ma quando il pallone finisce in rete su rinvio maldestro del portiere viene indicata una posizione di fuorigioco. Nemmeno Piotr Zielinski riesce a ottenere maggiore fortuna.

Nella ripresa la situazione sembra finalmente volgere a favore del Napoli. Al 58′ Giovanni Di Lorenzo serve un pallone basso per Andrea Petagna, appena entrato per Matteo Politano, che sblocca il risultato. I padroni di casa faticano a raddoppiare e al 66′ arriva la beffa: in area Fabian Ruiz commette fallo su Tommaso Pobega e M’Bala Nzola realizza l’1-1 dal dischetto. Lo Spezia rimane in 10 per il doppio giallo ad Ardian Ismajili, ma il francese partecipa poi all’incredibile azione dell’1-2 , quando all’81’ colpisce il palo che consegna il pallone sui piedi di Tommaso Pobega, libero di segnare. Inutile l’ingresso di Fernando Llorente. Il Napoli ottiene così la prima sconfitta del 2021.