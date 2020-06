Napoli-SPAL, parla l’assessore allo sport: “Non ci saranno coreografie domani al San Paolo”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato della situazione dello stadio San Paolo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il San Paolo è pronto, può ospitare grandi partite. Il virus è ancora presente, ma ormai ci stiamo muovendo verso la normalità, anche se ci ha messo un po’ di incertezza quanto accaduto a Mondragone. Festeggiamenti Coppa Italia? Siamo tranquilli, quei comportamenti fortunatamente non hanno portato a situazioni di contagio”.

“Non ci saranno coreografie domani. L’effetto coro potrebbe essere interessante, ma servirebbe un dj. Europa League? Ho chiesto all’ufficio tecnico delibere per capire quanto serve per completare l’esterno dello stadio. Siamo al lavoro, stiamo facendo una sorta di preventivo delle spese. Se gli stadi venissero classificati il San Paolo oggi sarebbe in buone condizioni. Con alcuni accorgimenti potrebbe ospitare una finale di Europa League”, ha aggiunto. Ci vorrà ancora tempo per rivedere i tifosi sugli spalti.