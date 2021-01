Napoli, sfuriata di Gennaro Gattuso negli spogliatoi dopo la sconfitta con lo Spezia

Gennaro Gattuso avrebbe dato vita a una vera e propria sfuriata dopo la gara tra Napoli e Spezia dell’altro giorno. Tuttosport ha provato a ricostruire la reazione del tecnico calabrese alla sconfitta casalinga degli azzurri, la prima del 2021. “Rino Gattuso ha sfogato tutta la sua rabbia con i calciatori del Napoli nello spogliatoio dello stadio Maradona subito dopo l’inattesa sconfitta contro lo Spezia. Il ko è stato pesante, perché era la giornata giusta per rosicchiare 3 punti alle prime due della graduatoria e consolidare il quarto posto in classifica”.

“Invece, la squadra azzurra si ritrova a fare i conti con la terza sconfitta nelle ultime 5 gare (con 6 gol all’attivo e 6 quelli subiti), cioè le partite nelle quali Ringhio ha dovuto fare i conti con le assenze contemporanee di Osimhen e Mertens, i due elementi intorno ai quali aveva costruito il Napoli che strappava applausi nelle prime gare di questa stagione”, si legge.

