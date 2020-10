Napoli, senti Paolo Del Genio: “Se non subire qualche occasione mi deve togliere 6-7 palle goal allora non ci conviene”

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il giornalistaPaolo Del Genio ha parlato dei nuovi equilibri legati al 4-2-3-1. “E’ una questione di applicazione. Non basta schierare un giocatore più difensivo per avere più interdizione, il recuperatore di palloni non serve se la squadra non ha le giuste distanze o non è messa bene in campo, possono metterci una pezza ma non sempre. Vedete pure le altre, Atalanta e Inter stanno concedendo tantissimo, ma sono macchine da guerra davanti. Se il Napoli migliora a livello realizzativo come in questo inizio, è giusto preoccuparsi di migliorare qualcosa dietro ma non trasformiamo questa voglia di migliorare in non possesso in una coperta che poi scopre l’attacco”.

“Se non subire qualche occasione mi deve togliere 6-7 palle goal allora non ci conviene. Abbiamo preso Osimhen, c’è Mertens che forma una coppia perfetto, Lozano sfrutta benissimo i movimenti di Osimhen, allora sfruttiamo questa situazione che rende! Non diventiamo schiavi del non possesso”, ha aggiunto il giornalista.

