Napoli, Antonio Careca è diretto: “Mi auguro che Aurelio De Laurentiis cominci a pensarla diversamente sul calcio”

L’ex azzurro Antonio Careca ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in vista della gara di campionato contro la Juventus. “Alla Juve vanno riconosciute la forza economica e anche la capacità di rinnovarsi: vincono più di tutti in Italia perché hanno dirigenti e tecnici che scelgono i migliori calciatori. Vedo però qualcosa di nuovo. L’Inter è arrivata a un punto nello scorso campionato e questo non mi ha sorpreso perché ho conosciuto Conte quando allenava a Bari. Me lo presentò Perinetti, che era stato mio dirigente a Napoli, e bastò poco per capire quanta determinazione e quanta competenza avesse Antonio. E poi c’è un’altra straordinaria realtà: l’Atalanta, quanto corre e quanto gioca bene”.

“Gattuso ha lo spirito giusto, è stato un campione del mondo e quel bagaglio di conoscenze può trasferirlo ai suoi giocatori. Mi auguro che De Laurentiis cominci a pensarla diversamente sul calcio, a non accontentarsi di arrivare secondo ma a spingere per vincere. Serve un salto di mentalità, l’ho detto anche a lui, che è un presidente capace e competente. Vincere lo scudetto a Napoli è il massimo per un dirigente, un allenatore, un calciatore. Sogno di vedere mio nipote giocare nel Napoli”.

