Napoli, senti Mario Sconcerti: “Vendendo Hirving Lozano si potrebbe incassare non più di 25 milioni”

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione sportiva Marte Sport Live. Argomento principale il possibile addio dello spagnolo José Callejon dopo 7 anni di Napoli: “Se il club partenopeo dovesse vendere Hirving Lozano potrebbe incassare non più di 25 milioni. Ecco perché dico che non è l’anno giusto per venderlo. Cuadrado è un grande giocatore e potrebbe sostituire Callejon, ma io non sottovaluterei nemmeno Berardi”.

“Lorenzo Insigne ed il Papu Gomez sono due giocatori molto importanti per le rispettive squadra, Napoli e Atalanta. Il secondo, ovvero l’argentino e capitano degli orobici, ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Il Napoli di Gennaro Gattuso ha finalmente trovato un suo equilibrio. Sta bene fisicamente ed è una cosa importante considerato il momento complessivo non semplice”, ha aggiunto il giornalista. Ormai tutti si stanno rassegnando all’addio di José Callejon.