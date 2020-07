Napoli-Milan, probabili formazioni Gazzetta: Kostas Manolas indicato come titolare

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Milan, in programma domenica 12 luglio alle 21:45 allo stadio San Paolo. La difesa dovrebbe vedere presente Kostas Manolas insieme a Kalidou Koulibaly, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta torna David Ospina dopo l’infortunio patito contro l’Atalanta. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski i soliti titolari a centrocampo. In avanti, tridente leggero composto da Lorenzo Insigne, José Callejon e Dries Mertens come “falso nueve”. Il Milan ha appena vinto per 4-2 contro la Juventus e in questo momento rappresenta un avversario temibile. Non mancherà Zlatan Ibrahimovic, sicuramente l’uomo più pericoloso della formazione rossonera, che già in passato ha fatto male al Napoli.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.