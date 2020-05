Napoli, senti Luciano Moggi: “Per Arkadiusz Milik la Juventus è schiava di quello che succederà con Gonzalo Higuain”

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista nel corso della trasmissione “Signora Mia”. “Serve un centrocampista a questa Juventus. La società intanto ha preso un giovane come Kulusevski, però ci vuole un altro giocatore particolare in mezzo. Vi do anche un nome: un profilo azzeccato sarebbe quello dell’ex Napoli Jorginho, adatto al gioco di Sarri e che il tecnico conosce bene avendolo allenato al Napoli e al Chelsea”.

“Penso che la Juve cercherà in tutti i modi di riportarlo in Italia per ricoprire quel ruolo. Bentancur? Non l’ho consigliato io a Paratici, è talmente bravo che non ha bisogno dei miei consigli e lo ha dimostrato. Milik? In questo momento parliamoci chiaro, la società bianconera è schiava di quello che succederà con Higuain, ma se proprio dovessero sostituire il calciatore argentino, sarebbe opportuno farlo con il centravanti polacco del Napoli che è molto più giovane del Pipita”.