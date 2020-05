Calciomercato Napoli, Carlo Alvino crede in Serdar Azmoun: “Non è fantacalcio, ma una voce concreta”

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. “C’è un’ipotesi di mercato molto concreta per l’attacco del Napoli, ma non è fantacalcio come altre voci che si rincorrono. Riguarda l’attaccante dello Zenit di San Pietroburgo, Serdar Azmoun, calciatore che piace tantissimo al club azzurro in vista della prossima stagione. C’è la volontà del Napoli di portare avanti questa trattativa e l’apertura dell’entourage del ragazzo”.

“Ecco, la voce che porta Azmoun è molto concreta, rispetto ad altre. Quello che posso dire, attualmente, che non si tratta di ipotesi fantascientifiche e campate in aria. Ripresa calcio? Beh, di questi tempi, bisognerebbe prendere delle decisioni serie e responsabili, nessuno si prende la responsabilità. Oggi pare abbia messo un like e poi l’ha tolto sulla ripresa del campionato. Incredibile, come un bambino preso con le mani nella marmellata. Bisogna prendere delle decisioni, lui è titolare di un dicastero”.