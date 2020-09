Napoli, senti il fratello di Piotr Zielinski: “Approvo il rinnovo. Il meglio deve ancora venire”

Pawel Zielinski, terzino destro classe 1990 del Miedz Legnica, squadra di seconda divisione polacca, ha parlato ai microfoni di Europacalcio del fratello Piotr Zielinski. “Rinnovo col Napoli? Approvo questa sua scelta, ha preso un’ottima decisione. Piotr è felicissimo a Napoli ed è pronto ad affrontare nuove sfide con quella maglia. Mio fratello è ovviamente un ottimo giocatore, ma fin dall’inizio voleva rinnovare con il Napoli, è stato felicissimo. La prima stagione non fu facile perché era molto spesso in panchina, e per tutti i giocatori è una cosa difficile da accettare. Ha avuto bellissimi momenti, ma il meglio deve ancora venire: conosco bene le sue qualità e ti assicuro che nessuno ha ancora visto il miglior Piotr“.

“Siamo sempre in contatto. Lui e i suoi compagni di squadra hanno lavorato e stanno lavorando duramente per arrivare al miglior stato di forma. Non dimentichiamoci che la prossima estate si giocheranno anche gli Europei, e Piotr vuole fare molto bene con la Polonia“, ha aggiunto.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.