Napoli, senti Gennaro Iezzo: “Alex Meret è di un altro pianeta. Non capisco perché Arkadiusz Milik venga penalizzato”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato a Canale 8 durante la trasmissione “Linea Calcio”. “Senza nulla togliere ad Ospina, ma Meret è di un altro pianeta. Con Donnarumma è tra i migliori portieri giovani europei. Le statistiche dicono che Meret coi piedi ha sbagliato pochissimo, forse Ospina ha commesso più errori di lui, ricordiamoci la sconfitta contro la Lazio. Il colombiano ha maggior esperienza, questo sì e si sente, ma ripeto: Meret è fortissimo”, ha detto sugli attuali estremi difensori azzurri.

Un pensiero anche ad Arkadiusz Milik, che sembra sul piede di partenza. “Milik è l’unico attaccante di ruolo, l’unica punta forte fisicamente del Napoli. Il suo futuro? Dipende da cosa si vuole fare da grandi. Se il Napoli vuole fare qualcosa di importante bisogna andare sul mercato, ma uno forte fisicamente come lui lo terrei. Milik ha ancora un paio d’anni per crescere, non capisco perché venga sempre penalizzato. Il Napoli dovrebbe pensarci bene prima di cederlo”.