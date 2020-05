Napoli, senti David Di Michele: “Ritorno di Edinson Cavani? Sarebbe un grande affare”

David Di Michele, indimenticato ex attaccante di Lecce e Salernitana, ha parlato a “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television. “Il Lecce stava facendo un campionato di altissimo livello rispetto alle prospettive di inizio stagione. I calciatori hanno espresso una grande idea di calcio, giocando alla pari con tutte le squadre. La ripresa con tante partite ravvicinate può mettere in difficoltà non solo il Lecce ma anche tutte le altre compagini di bassa classifica”.

“Il ritorno di Cavani in Italia? Su Cavani ci sarà una concorrenza spietata, prenderlo a zero farà gola a tutti. Da italiano spero che possa ritornare anche se sarà difficile, se Inter e Napoli ci pensano farebbero un grande affare e migliorerebbero in maniera esponenziale la loro rosa. Nel 2004 ero molto vicino alla Roma, feci un colloquio con Pradè, il contratto era già pronto. Mancava l’accordo con l’Udinese e il battibecco tra i Pozzo e Spalletti mi impedì di poter approdare nella capitale”, ha aggiunto.