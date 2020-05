GAZZETTA – Napoli, Gennaro Gattuso detta le condizioni: vuole cinque conferme

“Allenamenti in ordine sparso”. Con questo titolo La Gazzetta dello Sport descrive nel suo taglio alto la situazione legata alla ripresa del campionato. Ovviamente il riferimento è al ritorno agli allenamenti individuali, consentiti soltanto in quattro regioni d’Italia: Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Sardegna. “Il governo dà il via libera a tutti?”, la domanda che si pone la Rosea.

Gennaro Gattuso, intanto, sta rappresentando sempre più il presente e il futuro della panchina del Napoli. Per questo motivo adesso comincia a ragionare come un allenatore da progetto. Stando a quanto riportato dal quotidiano nella sua edizione di oggi, la prima richiesta fatta al presidente Aurelio De Laurentiis è quella di avere una squadra competitiva. Il tecnico è già preoccupato della possibilità di perdere in un solo colpo calciatori determinanti come Dries Mertens, Josè Callejon, Allan, Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly. Dalla società sono arrivate solo rassicurazioni: se anche dovessero partire saranno degnamente sostituiti.