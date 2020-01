Napoli, secondo Opta Italia è Kalidou Koulibaly il miglior recuperatore di palloni

A dispetto di un inizio di stagione non troppo esaltante, Kalidou Koulibaly resta tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Lo testimonia anche un recente dato statistico pubblicato da Opta Italia e che vede il senegalese in testa tra i difensori che hanno recuperato più palloni a partita in Serie A nel decennio, ben 7,6 per ogni gara disputata. KK è stato il miglior difensore del campionato italiano l’anno scorso e ora dovrà lavorare per confermarsi.

Sono addirittura 1307 i recuperi effettuati da Kalidou Koulibaly in 172 presenze con il Napoli. Prosegue, nel frattempo, il suo programma di recupero dopo l’infortunio con il Parma, ma la sua presenza nel match dell’Epifania contro l’Inter è in dubbio. Gennaro Gattuso spera ancora di poterlo avere a disposizione, ma sarà difficile vederlo in campo. Il 2020 del senegalese tarderà a cominciare. Il Napoli è atteso però da diverse partite difficili da qui a febbraio e non può permettersi passi falsi.