Calciomercato Napoli, Dries Mertens e José Maria Callejón possono già firmare per un’altra squadra secondo il regolamento FIFA

Il Napoli è sempre attivo sul calciomercato e secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky si sta continuando a trattare per lo scambio tra Ferando Llorente e Matteo Politano. Per quanto riguarda Stanislav Lobotka, invece, il club azzurro si sta avvicinando alla richiesta del Celta Vigo di 20 milioni di Euro. L’accordo con il giocatore ci sarebbe già. A preoccupare maggiormente i tifosi partenopei, però, è la situazione contrattuale di Dries Mertens, come noto in scadenza nel 2020.

La redazione di SKY Sport ritiene che a gennaio il belga dovrebbe restare a Napoli, ma che il suo futuro per giugno sia un punto di domanda. Da regolamento FIFA, l’attaccante può già firmare da oggi un pre-accordo con una nuova squadra per la prossima stagione. Al momento infatti non c’è ancora alcun accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli. Discorso simile anche per José Maria Callejón, penalizzato dalla carta d’identità troppo ingiallita per Aurelio De Laurentiis.