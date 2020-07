Napoli-Sassuolo in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Sassuolo, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli sabato 25 luglio 2020, alle ore 21:45. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale.

Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta contro il Parma. I partenopei cercheranno di mettere da parte altri punti in campionato. Il Napoli deve chiudere questa Serie A nel migliore dei modi per approcciare come si deve alla Champions League. Per questa ragione Gennaro Gattuso farà ruotare gli uomini e testerà più soluzioni da qui alla fine. Il Napoli ritrova Arkadiusz Milik dopo la squalifica, mentre sembrano imperfette le condizioni fisiche di Dries Mertens. Nel Sassuolo, invece, dovrebbe essere assente Jeremie Boga, l’esterno offensivo tra gli obiettivi principali del mercato azzurro.

