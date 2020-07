Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli sta per chiudere per Victor Osimhen e pressa per Jeremie Boga

Il calciomercato azzurro si sta scatenando sempre di più. Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Napoli. A rivelarsi decisivo è stato l’ultimo rilancio di Aurelio De Laurentiis per convincere l’attaccante con un un ingaggio da 4 milioni di Euro a stagione bonus compresi (3,5 di ingaggio fisso e 500mila di bonus). Al Lille per la cessione andranno circa 60 milioni. Le parti che si stanno scambiando i documenti utili a rendere ufficiale l’operazione attraverso la firma dei contratti. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al massimo nelle prossime 72 ore.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Le buone notizie non finiscono qui. Arrivano infatti anche conferme sul pressing del Napoli per Jeremie Boga. L’esterno è il primo della lista di Cristiano Giuntoli e la concorrenza per il gioiello del Sassuolo è destinata a crescere. Anche Manchester United e Tottenham sono sul giocatore, ma almeno è certo che gli azzurri ci punteranno seriamente. Jeremie Boga rappresenterebbe una manna dal cielo per il reparto offensivo del Napoli, destinato a rimanere orfano di José Callejon tra pochissime settimane.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.