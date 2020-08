Napoli, Salvatore Bagni su Jeremie Boga: “A sinistra c’è Lorenzo Insigne, a quel punto preferisco Cengiz Under”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli e commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione di approfondimento ‘Radio Goal’: “Se Jeremie Boga sarebbe l’uomo giusto per il Napoli, anche se spostato a destra? Bisogna capire dove far rendere maggiormente un ragazzo, e Boga rende soprattutto a sinistra. Lì, però, c’è Lorenzo Insigne: non puoi toccarlo, specie dopo la crescita avuta negli ultimi mesi”.

“A destra, a quel punto, preferisco Cengiz Under: è il nome giusto perché sinistro, rientra, aiuta sensibilmente anche in fase difensiva. Boga è più forte come caratteristiche generali e qualità, nell’uno contro uno. Presi singolarmente, io punterei su Boga. Nel Napoli, però, preferirei vedere Under, perché deve giocare a destra e non a sinistra”, ha concluso l’ex centrocampista azzurro, oggi consulente di mercato ed esperto di calcio internazionale. Intanto, il Napoli sta facendo avanzare la trattativa col Sassuolo.