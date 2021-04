Napoli, Salvatore Bagni crede nella Champions League: “Gennaro Gattuso ha in mano la squadra”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno nella quale ha parlato anche della situazione attuale di Gennaro Gattuso, ormai sempre più lontano dalla panchina azzurra. “E’ stato bravo. E’ stato messo in discussione, ma ha fatto un grandissimo lavoro, con la squadra che è messa bene in campo. Prima doveva fare la conta degli assenti. Trovare il Napoli in questa posizione, a questo punto della stagione, è solo un’altra medaglia da appuntare sul petto di Rino”.

“Chance per la Champions? Tantissime per come sta giocando. So per certo che Rino ha in mano la squadra. I ragazzi lo seguono e vuole andare fino in fondo. Lo hanno dimostrato con la Sampdoria. Insomma, non è solo un sogno ma una realtà: Il Napoli se la giocherà fino in fondo”, ha aggiunto Salvatore Bagni. Le prossime partite saranno praticamente decisive per il futuro del club azzurro.