Napoli, Ruud Krol sta con Hirving Lozano: “Penso meriti una seconda occasione”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Marte Sport Live ai microfoni di Radio Marte. “L’Italia ha dominato nei primi 45 minuti contro l’Olanda che poi ha accelerato negli ultimi 20 minuti. Credo che l’Italia abbia meritato la vittoria. Io a Napoli? Arrivai nell’apertura delle frontiere in Serie A: ero a Vancouver, poi venne Antonio Juliano e accettai volentieri di giocare nel Napoli. Sono stati i 4 anni più belli della mia vita calcistica. Il gol a Brescia? Lo ricordo anche perché fu l’unico. Ho incontrato Juliano a Napoli un anno fa, quando ero in città”.

“Lozano? Penso meriti una seconda occasione. Per un attaccante è sempre più difficile integrarsi nel calcio italiano rispetto ad un difensore ed un centrocampista. Ricordiamo che è arrivato senza fare la preparazione estiva. Senesi? Gioca nel Feyenoord, ha fatto abbastanza bene. Probabilmente avrebbe bisogno di un po’ di adattamento prima di essere protagonista nel Napoli. Il calcio olandese è diverso da quello italiano”.

