Napoli-Roma, probabili formazioni Sky: Arkadiusz Milik indicato come titolare

La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Roma, in programma oggi domenica 5 luglio alle 21:45 allo stadio San Paolo. Si tratterà della seconda partita al San Paolo dopo l’emergenza del Covid. La difesa vedrà sempre presente Kalidou Koulibaly, con l’ex giallorosso Kostas Manolas pronto ad affiancarlo. Ai lati, invece, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. In porta, nuova chance per Alex Meret, date le condizioni di David Ospina, infortunatosi a Bergamo. Nessuna novità a centrocampo. Il tridente d’attacco potrebbe essere composto da José Callejon, Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik. Nella Roma dovrebbe tornare dal primo minuto Edin Dzeko, forse unico punto di riferimento della rosa giallorossa. Qualche possibilità per Cengiz Under, obiettivo di mercato del Napoli.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko