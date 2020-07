Napoli-Roma 0-0 all’intervallo: occasione sprecata da Arkadiusz Milik e José Callejon

in

Il Napoli ospita la Roma al San Paolo per una sfida dal sapore europeo. Entrambe le formazioni hanno ripreso il campionato per andare a caccia del quarto posto occupato dall’Atalanta, ma entrambe sono reduci da una sconfitta. Gennaro Gattuso conferma Lorenzo Insigne dal primo minuto, insieme ad Arkadiusz Milik e José Callejon. Il polacco sembra impensierire molto Pau Lopez, pressato troppo nei rilanci. Tra le fila azzurre si distingue bene anche Fabian Ruiz, che al 12′ si crea un’ottima occasione a tu per tu col portiere avversario, fallendo.

La Roma si affaccia dalle parti di Alex Meret solo al 23′, con una botta da fuori di Lorenzo Pellegrini, deviata in calcio d’angolo. I giallorossi perdono Chris Smalling per infortunio e poco dopo rischiano di subire goal: Mario Rui disegna un cross perfetto per la testa di Arkadiusz Milik, che colpisce la traversa; inutile la risposta di testa da parte di José Callejon, che spara alto. All’intervallo è 0-0.