Napoli-Roma, Paulo Fonseca in conferenza stampa: “Oggi abbiamo fatto bene, ci serve equilibrio”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta col Napoli al San Paolo.

“Zaniolo? È stato un momento positivo, è stato tanto tempo fuori e non è ancora nelle migliori condizioni per giocare tanti minuti. Era però importante per lui tornare contro una grande squadra. Titolare con il Parma? Vediamo come risponde in settimana, dobbiamo essere attenti a questo suo momento. Non dimentichiamo che è stato molto tempo fuori. Questa gara è diversa dalle ultime, non siamo soddisfatti. Oggi abbiamo fatto bene, ci serve equilibrio. Abbiamo perso su un grande gol di Insigne, ma abbiamo fatto tante cose buone. (…) Possiamo vincere, pareggiare o perdere ma con questo spirito di squadra torniamo ad essere la squadra che ha giocato tante gare bene. Come sta Smalling? Vediamo, ne parlerò col dottore per capire se sarà a disposizione per la prossima gara”, ha dichiarato il mister giallorosso.