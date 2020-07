Lorenzo Insigne dopo Napoli-Roma: “Il mister mi ha dato la massima fiducia, lui mi ha fatto sentire importante”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Roma. “Abbiamo disputato una grande gara, ci voleva dopo Bergamo ed una prestazione sottotono: oggi abbiamo dato la giusta risposta, dobbiamo continuare su questi livelli”.

“Se ci pensiamo mai a cosa sarebbe successo se Gattuso fosse arrivato prima? Sappiamo che non abbiamo fatto il massimo a inizio campionato, ma ci siamo rimessi in corsa con lui e da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibili e partire da zero l’anno prossimo per una grande stagione. Sono migliorato dopo il cambio d’allenatore ed ho avuto una grande evoluzione personale? Il mister mi ha dato la massima fiducia, lui mi ha fatto sentire importante. Mi metto a sua disposizione, come anche i compagni, e aiuto la squadra a fare le due fasi”, ha aggiunto il numero 24 azzurro. I tifosi sperano in altre prestazioni ammirevoli del loro capitano.