Napoli, Roberto Renga ricorda: “Diego Armando Maradona è un’altra cosa rispetto agli altri”

Diego Armando Maradona continua ad essere sempre e costantemente nel cuore dei tifosi del Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, ne ha parlato il giornalista Roberto Renga.

“Su Italia ’90 ho un ricordo in particolare che racconterei ai miei nipoti: il Mondiale di Maradona. Non c’entra il fatto che io ne sia innamorato, ma nella conferenza stampa pre Italia-Argentina, Diego disse che era stato organizzato per far vincere l’Italia. Diego venne a trovare i giocatori della Nazionale a Marino ed aveva la gamba sinistra praticamente ingessata e giocava con la gamba destra, quella che di solito non funzionava, ma grazie alla quale fece grandi cose. La partita finì ingiustamente 1-1, e poi la finale. Ero malizioso a quei tempi e dissi ‘Secondo me l’Argentina non vincerà mai’, Maradona fu comunque protagonista, anche con quel “hijos de puta”. L’ho seguito a Napoli e l’ho ritrovato anche in Argentina quando sparì. Maradona è un’altra cosa rispetto agli altri attaccanti, era un giocatore completo, un leader”.