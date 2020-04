Calciomercato Napoli, Hirving Lozano vuole andare via: Atletico Madrid, Siviglia e Valencia offrono 20 milioni

La scorsa estate il Napoli ha pagato una cinquantina di milioni di Euro per portare all’ombra del Vesuvio Hirving Lozano, prelevandolo dal PSV. Alla sua prima stagione in azzurro il messicano ha fatto fatica e Carlo Ancelotti non è stato capace di trovargli la giusta collocazione tattica. Gennaro Gattuso, invece, l’ha bocciato definitivamente. Per questo il club azzurro sta pensando di cederlo, sebbene sia quasi impossibile rientrare dall’investimento fatto appena 8 mesi fa.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il suo futuro potrebbe essere in Spagna, dove si dice che lui stesso sarebbe in contatto con almeno 3 società per velocizzare l’addio. L’attaccante sta spingendo per partite. Sulle sue tracce ci sarebbero Atletico Madrid, Siviglia e Valencia. Il vero ostacolo è la valutazione del cartellino: Aurelio De Laurentiis non chiede meno di 40 milioni di Euro. I club interessati, invece, non sarebbero intenzionati a spingersi molto oltre i 20 milioni. Bisognerà trattare ancora a lungo.