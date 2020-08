Napoli, rivolta contro la nuova maglia: Carlo Alvino sicuro di una prossima modifica

In rete stanno circolando da giorni le immagini di quelle che dovrebbero essere nuove maglie del Napoli per la prossima stagione. Ormai non si parla d’altro sulle principali pagine social dedicate agli azzurri. Le divise non sembrano piacere troppo ai tifosi, per via dell’accostamento di colori con il marchio dello sponsor.

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della contestazione per il rosso scelto da Lete nell’anno dell’abolizione delle toppe da parte della Lega. “La scelta del colore rosso è dello sponsor. Il rapporto tra ADL ed il cavaliere Arnone, patron della Lete, è di stima e amicizia. Io credo che entrambi non possano non tenere conto di quello che la stragrande maggioranza dei tifosi sta portando avanti. Ad entrambi sta a cuore l’apprezzamento dei tifosi per la maglia e non credo che in vendita ed in campo ci andrà la maglia con la scritta rossa. La questione è finita in tendenza twitter, non sono cose che si possono trascurare”.