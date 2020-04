Napoli, Raffaele Auriemma specifica: “Il 4 maggio si dovrebbe ripartire e poi a fine mese il ritorno del calcio”

Raffaele Auriemma, ha descritto le modalità di ripresa delle attività del Napoli sul suo canale Youtube. “Cominciamo a vedere la luce, sono fiducioso in prospettiva campionato. Se tutto va come sta procedendo in termini di contagi che scendono, allora il calcio potrà ricominciare. Il Napoli s’è già organizzato con sanificazione degli ambienti ed attende il protocollo medico che verrà deciso per allenarsi dal 4 maggio. Credo sia ormai confermata, sperando che non arriveranno altri casi nel calcio. Potrebbero allenarsi a gruppi di 5, una sorta di ritiro ed inizialmente con un approccio senza partite e si sta studiando tutto in maniera accurata con i tamponi a tutti ed in stanze singole nell’albergo di fianco al centro sportivo”.

“Prima dell’inizio ci sarà tutta la ritualità delle visite mediche, un approfondimento cardio-vascolare con collaborazioni con la clinica di Pineta Grande ed un’altra specifica sul Coronavirus. Il 4 maggio si dovrebbe ripartire e poi a fine mese il ritorno del calcio. L’importante che si cominci tutti insieme, senza distinzioni”.