CDS – Mascherine e aumento delle sostituzioni: come riprenderà il calcio italiano

“L’ISS gela il calcio, Gravina furioso” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del Corriere dello Sport. Le parole di Giovanni Rezza, dell’istituto superiore di sanità, hanno gelato il calcio e fatto infuriare il presidente Gabriele Gravina. In alto si parla del mercato col Barcellona su Lautaro Martinez, di spalla interviste a Claudio Ranieri e all’ex arbitro Paolo Casarin. In basso parla l’ex difensore Antonio Carlos Zago.

Per tutelare la salute di tutti, alla ripresa i calciatori in panchina dovranno utilizzare le mascherine, mentre si potrebbe pensare a un aumento delle sostituzioni, da 3 a 5. Si giocherà spesso e quindi per evitare infortuni bisogna dosare le forze. Il calendario sarà flessibile e ogni decisione verrà presa sempre a maggioranza e senza capricci da parte di qualche club. In casa Napoli, intanto, si parla del rinnovo di Lorenzo Insigne, che si è appena separato dal procuratore Mino Raiola e cerca un nuovo agente.