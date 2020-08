Napoli, Raffaele Auriemma scrive a Maurizio Sarri: “Sei stato solo uno sfizio per loro”

Dopo essere stato esonerato dalla Juventus, Maurizio Sarri è finito nel mirino di tifosi e giornalisti napoletani. Raffaele Auriemma ha dedicato più di un pensiero all’ex tecnico azzurro. “Sei stato solo uno sfizio per loro”.

“Caro Maurizio Sarri, hai sbagliato! Il tuo pensiero su “quelli lì” è sempre stato chiaro e inequivocabile. Tu parlavi del “palazzo” dei rigori con le “maglie a strisce”. Tu per loro sei stato uno sfizio, per loro che hanno tutto e non sono riusciti nemmeno a divertirsi, come quella volta in cui li hai messi alle corde con il Napoli a cui fu “scippato lo Scudetto”. Hai sbagliato ad allenare questa squadra che avevi sempre combattuto calcisticamente e concettualmente. Il tuo errore è nato da un vanto: volerli battere e allenarli. Tu anche ti sei tolto il tuo sfizio: vincere lo Scudetto. Ne vincerai altri, ma un altro sfizio te lo devi togliere: batterli di nuovo a casa loro, come quella volta con quella zuccata di Koulibaly. Per ricordargli quando capirono che quella sera avrebbero dovuto fare qualcosa in più per non perdere lo Scudetto. Ti abbraccio caro Maurizio Sarri”.