Napoli-Parma 1-0 all’intervallo: Eljif Elmas sblocca il risultato dopo una bella azione solitaria

Il Napoli affronta un Parma malmesso allo stadio Diego Armando Maradona. Il girone di ritorno inizia oggi per gli azzurri e l’intento è quello di non perdere troppo terreno in classifica. Le possibilità per andare in Champions ci sono tutte, ma l’andamento recente è altalenante. Contro i ducali, però, i partenopei sembrano padroni del campo e Lorenzo Insigne, ancora alla ricerca del riscatto dopo il rigore fallito in Supercoppa, è tra i più vivaci. Il meritato vantaggio del Napoli arriva dunque al 32′, quando Eljif Elmas parte dalla trequarti, arriva al limite dell’area e taglia come burro la difesa del Parma prima di battere Luigi Sepe.

Gli ospiti provano ad uscire allo scoperto alzando il baricentro, ma non mettono mai in difficoltà David Ospina. Al 43′ ci sarebbe quindi l’occasione per il raddoppio: Andrea Petagna si defila in area di rigore e crossa per Hirving Lozano, ma il tiro al volo termina di poco a lato. All’intervallo il risultato è di 1-0 per il Napoli.