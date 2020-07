Napoli, parla Stanislav Lobotka: “Le opportunità sono poche, ma noi crediamo di poter recuperare”

Stanislav Lobotka ha parlato oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. “E’ stata una gara difficile con l’Atalanta. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma ad inizio ripresa abbiamo commesso due errori e l’Atalanta ha segnato due gol. Successivamente abbiamo provato a creare gioco, avendo anche qualche opportunità, ma l’Atalanta si è difesa bene e non abbiamo fatto gol. Adesso diventa difficile riuscire a recuperare questo svantaggio di 15 punti con lo scontro diretto in favore dell’Atalanta. c, sebbene noi non dovremo sbagliare nulla e l’Atalanta perdere tante partite. Gattuso ci ha chiesto, nonostante la sconfitta, di restare concentrati per le prossime partite, visto che ci sono tanti match ravvicinati. Ci ha chiesto di dare sempre il massimo nelle partite che restano fino a fine stagione”.

“Daremo tutto per risollevarci e vincere con la Roma. Sarà una gara importante per correggere gli errori commessi ieri, per questo siamo già concentrati su questa prossima gara. Abbiamo le qualità per battere la Roma e siamo concentrati per tirarle fuori. Siamo motivati ad ogni gara, anche al di là della classifica. Si tratta del nostro lavoro. Sappiamo di giocare bene ed esprimere un buon calcio, siamo focalizzati su questo finale di campionato. Quando arriverà il Barcellona, poi, sarà facile trovare le motivazioni. Abbiamo dimostrato di poter far bene anche col Barcellona nella gara d’andata. Se riusciamo ad esprimere sempre un calcio di qualità, come fatto nelle ultime partite, potremo fare il colpaccio ed eliminare il Barça”.