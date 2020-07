Napoli, l’arrivo di Victor Osimhen come possibile segnale di fine della stagione

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Canale 21 della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. “Callejon? Sarebbe cambiato poco anche con lui. Non c’è stato il giusto approccio alla partita, non è stato il solito Napoli che abbiamo visto brillare, umanamente comprensibile perché la squadra ha avuto uno scarico, inconsciamente la squadra ha visto il nuovo attaccante arrivare in città e capisce che la stagione è finita e anche la società pensa già alla prossima. Non è una colpa, ci può stare, poi è anche la quinta partita dopo aver vinto la Coppa e aver avuto un rendimento eccezionale. E’ inconscio, mica lo fanno di proposito, ci può stare”.

Anche Carlo Alvino nelle ultime si è soffermato sul nuovo arrivo, ai microfoni di ‘Radio Goal’: “Finora sono rimasto in silenzio su Osimhen per capire prima meglio la situazione. Osimhen è stato a Napoli col permesso del Lille, che detiene il suo cartellino. Il blitz del giocatore mi fa capire che l’accordo tra il Napoli e Osimhen c’è già, quello tra Napoli e Lille non c’è ancora. Ma se il club francese ha dato il permesso a Osimhen vuol dire che c’è stato già un abboccamento col Napoli. Si discute sull’inserimento di Ounas come parziale contropartita tecnica. Oltre a Ounas, ballano ancora diversi milioni tra domanda e offerta”.