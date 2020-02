Napoli, parla Milik: “Per il quarto posto è troppo presto. Piedi per terra”

Arkadiusz Milik ha parlato in mixed zone al termine della vittoria contro la Sampdoria. “Sono molto contento perché abbiamo approcciato molto bene segnando due reti, dopo abbiamo subito goal e abbiamo avuto difficoltà. Coi cambi che ha fatto il mister siamo riusciti a tornare in vantaggio, ora dobbiamo recuperare tutti i punti persi in precedenza. Per il quarto posto è troppo presto. Siamo usciti da un momento brutto, dobbiamo rimanere coi piedi a terra, speriamo di continuare con queste vittorie. Dobbiamo portare a casa anche la prossima partita. Se il goal aiuta nella vittoria è meglio. Abbiamo avuto qualche difficoltà in trasferta, ma ora stiamo crescendo. Ci vuole il tempo di capire tutti i movimenti. Il cambio dal 4-4-2 a 4-3-3 ci ha fatto faticare, ora sappiamo cosa fare. Partita dopo partita creeremo più palle goal. I nuovi arrivi? Sono acquisti importanti. Sono molto contento per il goal di Demme, sta facendo molto bene. Speriamo che continuino così”.