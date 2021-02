Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “Già mi immagino cosa accadrà domani, saranno tutti contro Gennaro Gattuso”

Nel corso di ‘Campania Sport’ in onda su Canale 21 è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. “Nel Napoli c’è una difficoltà dovuta a tanti fattori, non credo che un’unica persona può far tornare ad essere questo Napoli spumeggiante. Quando ci sono troppi infortuni e togli 7-8 titolari ad un club penso che sia normale che ci sia da lavorare e preparare le partite in maniera diversa. Inoltre fare una stagione, dove si gioca ogni tre giorni, con così pochi giocatori non è semplice. E’ un problema da risolvere il più velocemente possibile dando una mano ai fisioterapisti, che sono quelli che stanno lavorando di più in questo momento. Avere giocatori in campo come Mertens, Manolas e Koulibaly credo che possa aiutare qualsiasi squadra”.

“Già mi immagino cosa accadrà domani, saranno tutti contro Gattuso e parleranno di una quadra arrendevole. A nessuno fa piacere perdere ma nessun giocatore è contro l’allenatore, ci sono difficoltà notevoli che nessuno poteva prospettare a inizio stagione. Credo che anche la società abbia capito la situazione e spero che non cambi l’allenatore”.