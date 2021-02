Napoli, parla l’agente di Eljif Elmas: “Lui è una mezzala, quindi si trova bene con il modulo di ieri”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore George Gardi, procuratore di Eljif Elmas. “Sono contento, il ragazzo ha giocato dall’inizio nelle ultime due partite e ha fatto bene. Qualche mese fa avevo detto che poteva potenzialmente andare in doppia cifra, sta giocando dall’inizio e sta dimostrando quello che pensavamo di lui. Lui è una mezzala, quindi si trova bene con il modulo di ieri. Ovviamente non è facile incidere in pochi minuti, partendo dall’inizio c’è maggiore possibilità”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se Gattuso ha considerazione di lui? Assolutamente, c’è fiducia da parte di tutti in lui. Quindi è una cosa positiva, che lo stimola. Dopo la gara ci siamo sentiti, non abbiamo affrontato il tema del rapporto tra Gattuso e De Laurentiis, parliamo del suo rendimento e delle sue prestazioni. Ci sono campionato e coppa, peraltro lui avrà anche gli Europei con la Nazionale. Se va bene il 4-3-3 e giocare con continuità? Speriamo di sì, se ha possibilità di giocare dall’inizio ha più probabilità di avere un rendimento migliore. Lo spera lui e lo spero anch’io. La posizione in campo gli piace? Sì, è quella che più si addice a lui. Dedica alla scomparsa del nonno? Era molto addolorato, alla prima occasione gli ha dedicato un gol, gli ha insegnato tante cose”.