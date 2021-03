Napoli, parla il padre di Simone Inzaghi: “Come si potrebbe dire di no ad una squadra come quella azzurra?”

Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo Inzaghi, ha parlato del futuro dell’attuale tecnico della Lazio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Come si potrebbe dire di no ad una squadra come quella azzurra? Il Napoli è un top club, quest’anno ha riscontrato problemi, ma resta una squadra con grandissimi calciatori. Se non rinnova con la Lazio? Napoli è una bella città con una grande squadra, dico solo questo. Io sono molto legato alla città di Napoli, ero responsabile di una casa di abbigliamento ed in città avevo due rappresentanti”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Anche Valter De Maggio ha detto la sua al riguardo. “Dalle notizie che mi arrivano, pare che Simone Inzaghi sia in pole per sostituire Gattuso che a fine stagione saluterà il Napoli. Il tecnico della Lazio piace già da tre anni a De Laurentiis, che lo ha cercato già in passato. Il nome di Inzaghi mette d’accordo sia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A tutti e due piace il tecnico della Lazio che ancora non ha rinnovato con il club biancoceleste. Da quello che so il rinnovo dell’allenatore è fermo da circa due mesi, forse proprio per questo il Napoli si sta informando per metterlo eventualmente sotto contratto”.