Crisi Bari: Aurelio De Laurentiis vuole puntare tutto sul Napoli e si pensa alla vendita

La famiglia De Laurentiis potrebbe lasciare il Bari. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, non sarebbe da escludere neanche una clamorosa cessione del club pugliese da parte della famiglia del patron azzurro. In questo senso sarebbero decisivi due fattori. In primis, la mancata promozione in Serie B per il secondo anno consecutivo e il fallimento dell’obiettivo Champions League da parte dell’altro club, il Napoli.

Se gli uomini di Gennaro Gattuso dovessero mancare la qualificazione alla più importante competizione continentale per club, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere che l’impegno economico della famiglia venga dedicato esclusivamente agli azzurri. In quel caso si dovrebbero cercare invece acquirenti per i “Galletti”. In questi giorni i tifosi del Bari hanno già contestato pubblicamente la presidenza biancorossa, ritenuta troppo lontana dalle vicende della squadra. Insomma, la situazione è tutt’altro che idilliaca. A quanto pare, se il Napoli gira male, il Bari non può godere di sorti migliori.