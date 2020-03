Napoli, parla il legale Mattia Grassani: “Il taglio stipendi dei calciatori è nella legge”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli ed esperto di diritto sportivo, è tornato a parlare al Corriere dello Sport dei possibili sviluppi legati al campionato. In particolare, la riduzione degli ingaggi non sembra più un’utopia. Anzi, si renderà necessaria per salvare le società sportive.

“Il taglio stipendi dei calciatori è nella legge. Se tutte le attività sono state interrotte, non vedo come un club possa essere tenuto a corrispondere l’intero emolumento ad un atleta. Un atleta che non si è allenato e non ha giocato gare ufficiali. L’Aic è un sindacato forte, non può imporre ai singoli la riduzione, ma saprà come farla diventare legge all’interno della propria categoria. Sulla percentuale non entro in merito, la decurtazione è già legittima adesso per il periodo di inattività e sarà applicabile sia qualora il campionato non riprenda sia qualora riprensa”, ha spiegato il legale. Nei prossimi giorni arriveranno certamente ulteriori novità in merito.